Una pareja de salmantinos estará presente en el 50 Aniversario nacional de Encuentro Matrimonial

La delegación de Salamanca de Encuentro Matrimonial Mundial se sumará una cita histórica: el 50 aniversario del movimiento en España.

Los salmantinos Andrés Sánchez y Esperanza Sudón serán los encargados de encabezar la representación charra en este evento que se celebrará en Madrid los días 10, 11 y 12 de abril, donde se darán cita parejas de todo el país para conmemorar cinco décadas de trabajo dedicado a fortalecer la comunicación y el amor.

Para la comunidad de Salamanca, esta efeméride supone un reconocimiento a los años de labor discreta pero constante que el movimiento ha desarrollado en la provincia.

Durante las tres jornadas que durará el evento, los participantes locales se integrarán en una programación que combina la formación con la celebración.

El encuentro está diseñado como un espacio de convivencia donde se compartirán testimonios y experiencias que han marcado la vida de miles de matrimonios durante el último medio siglo, permitiendo a los asistentes de Salamanca enriquecerse con la visión de otras delegaciones nacionales.