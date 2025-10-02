El paro baja en Salamanca en septiembre, aunque con menos intensidad que en años anteriores

El paro cierra septiembre con un total de 21.553 personas desempleadas, lo que supone que, con respecto al mes anterior, han sido 273 menos, datos positivos para Salamanca según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En comparación con el pasado año 2023, se redujo el número de desempleados en 935, lo que supone que este año han sido un 4,16 por ciento menos, consolidándose esa tendencia de manera interanual tras la época estival.

Asimismo, cabe destacar que el desempleo femenino sigue siendo mayor que el masculino, con casi 13.400 personas en el caso de las primeras y de 8.200 en el caso de los segundos. Por otro lado, los cotizantes en Salamanca se sitúan en los casi 123.000, 1.119 afiliados más que en agosto y más de 2.300 en el último año.

Por último, el sector servicios ha sido el que más ha bajado con 214 personas, seguido de agricultura con 57 personas menos.