El paro desciende en marzo en Salamanca con récord de afiliados a nivel nacional

Salamanca registra tanto en el mes de enero como en febrero una tendencia al alza en cuanto a los números del paro, aumentando los mismos tras las navidades y dejando un paisaje ciertamente desolado en la provincia charra.

En contraposición a estos datos, el mes de marzo ha registrado un total de 16.553 personas, o lo que es lo mismo, 273 personas menos en paro de febrero a marzo, datos muy positivos que confirman un buen 2026.

Los número han sido los similares a los vividos en el resto de provincia de España, aunque en Castilla y León tanto Soria como Ávila solo han visto aumentar el número de personas desempleadas, en contraposición al resto de territorios hermanos de región.

Hace un año, los datos también reflejaban datos mucho peores en la provincia salmantina, disminuyendo en cuanto a la variación interanual en 1.122 personas, lo que indica también la creación de empleo en todo el territorio charro.

Las mujeres siguen presentando peores datos que los hombres, con un total de 9.942 en el caso de las primeras y de 6.611 en el caso de los segundos.

Por sectores, agricultura ha decrecido en 15 personas, Industria ha aumentado en otras 15 personas, construcción ha decrecido en 47 personas y servicio un total de 196 personas.

A nivel nacional el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado notablemente con una España de récord situándose en las 22 millones de personas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, sacaba pecho del asunto a primera hora de la mañana de este lunes, 6 de abril.