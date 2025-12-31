El paro en mayores de 55 años supera por primera vez en la historia al resto de grupos por edad

Por primera vez en España, los trabajadores mayores de 55 años se han situado en una tasa de paro que roza el 10 por ciento, más en concreto en el 9,8 por ciento; en contraposición del grupo situado entre los 25 y 54 años que tienen una tasa de paro del 9,4 por ciento.

De este modo, se rompe con una tendencia que ha sido histórica y ha quedado reflejado un deterioro significativo en el empleo en este rango de edad en las últimas décadas. Además, uno de los mayores problemas es para aquellas personas que tras haber perdido un empleo a partir de los 55 años, tienen grandes complicaciones para reinsertarse o regresar al mercado laboral.

Asimismo, destaca también que aquellas personas que intentan volver a trabajar, ante las dificultades que encuentran, también están peores condiciones laborales, más dificultades en el acceso y mucha menos estabilidad que trabajadores más jóvenes.

Otro de los puntos que ha quedado recogido por Europapress es que en cuanto al paro de larga duración, el 57,9 por ciento son desempleados mayores de 55 años, frente al 36,1 por ciento de los adultos de 25 a 54. De ellos, el 17,8 por ciento son jóvenes.

Por otro lado, al no haber tenido muchos de ellos oportunidades laborales, suelen acceder a puestos de empleo menos cualificados, incorporándose al mundo laboral ganando unos 19.500 euros de media, una gran brecha salarial si se compara con aquellos en el mismo tramo de edad y con más cualificación donde se sitúa en los 40.500 euros.