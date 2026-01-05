El paro sigue bajando en Salamanca en diciembre

El mes de diciembre se ha cerrado en Salamanca con una ligera mejora en la situación laboral, según los registros del SEPE que se han hecho públicos este lunes 5 de enero.

En Salamanca se ha registrado un total de 16.159 personas en paro, lo que supone un descenso de 13 desempleados en comparación con el mes de noviembre. La variación mensual respecto al mes anterior también es muy reducida, con una bajada del 0,008 %.

Del mismo modo, la estadística vuelve a reflejar un mayor desempleo femenino, con 9.711 mujeres en paro frente a 6.448 hombres desempleados en la provincia.

Castilla y León

Castilla y León cerró 2025 con 102.005 personas inscritas en las oficinas de Empleo, una cifra que refleja una reducción del 4,93 % del paro respecto a 2024, lo que se traduce en 5.286 desempleados menos. A pesar de esta evolución positiva, la bajada registrada en la Comunidad se situó por debajo de la media nacional, donde el desempleo descendió un 5,94 %, con 152.048 parados menos, hasta situarse en torno a los 2,4 millones de personas.

No obstante, el comportamiento del mercado laboral en el último mes del año fue menos favorable. Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el paro aumentó en diciembre un 0,4 % en la Comunidad, con 402 desempleados más en comparación con el mes de noviembre. Esta evolución contrasta con la tendencia nacional, donde el desempleo descendió un 0,67 %, al contabilizarse 16.291 parados menos.