El paro vuelve a bajar en Salamanca con 723 desempleados menos en abril

Las estadísticas de empleo del mes de abril dejan el segundo mes consecutivo de descenso del paro en la provincia de Salamanca.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo en este martes, 5 de mayo, en el mes de abril se registraron 723 desempleados menos, una cifra que deja un total en Salamanca de 15.830 demandantes de empleo activos en toda la provincia.

Una cifra que supone un 4,37 por ciento de personas en paro menos que en marzo y unos datos que desgranan que abril cerró con 1.114 desempleados menos respecto al mismo mes del pasado año.

Por géneros, las mujeres en Salamanca siguen siendo la gran mayoría de las personas desempleadas, con 9.676 demandantes de empleo femeninas por 6.154 hombres; mientras que el paro en menores de 25 años) se sitúa en 1.262.

En cuanto al reparto del desempleo por sectores, el inicio de la temporada de terrazas en bares, cafeterías y restaurantes, así como la inclusión de las BBC (Bodas, bautizos y comuniones) ha hecho que el sector servicios acapare la gran mayoría de nuevos trabajadores, con 527 desempleados nuevos.

Le siguen, con 41 desempleados menos, el sector de la construcción, con 23 el de la industria y con 12 menos la agricultura.