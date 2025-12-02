El paro vuelve a bajar en Salamanca en noviembre

Noviembre cerró en Salamanca con una ligera mejora en la situación laboral, según los registros del SEPE que se han hecho públicos este 2 de diciembre.

El paro ha disminuido en la provincia respecto al mes anterior dejando un descenso total de 57 personas. Un descenso que se ha beneficiado del incremento en el número de empleados en todos los sectores, salvo en la agricultura, que cuenta con 13 personas desempleadas más que en el mes anterior.

Con ese ligero descenso Salamanca los registros del Ministerio de Trabajo apuntan a que en la provincia existe un total de 16.172 personas desempleadas, una cifra muy por debajo de los datos que se habían registrado en el mismo periodo de 2024, fechas en la que había en Salamanca 1.254 personas desempleadas más.

Estas cifras anuales absolutas suponen un descenso del 7,20 por ciento del paro en la provincia de Salamanca.

Como es habitual, la estadística vuelve a ofrecer un mayor desempleo femenino, con 9.840 desempleadas en Salamanca por los 6.332 desempleados masculinos.