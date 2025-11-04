El paro vuelve a subir en Salamanca, con 275 desempleados más que el mes anterior

La provincia de Salamanca ha mantenido en octubre su buena dinámica laboral, reforzando la tendencia positiva que se observa en Castilla y León y en el conjunto del país. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó en 370 personas, lo que supone un aumento del 0,28 % respecto al mes anterior. Con este avance, la provincia cerró octubre con un total de 132.162 cotizantes.

Este crecimiento se enmarca en un contexto regional y nacional de mejora del empleo. Castilla y León ganó 4.016 afiliados, superando nuevamente el millón de cotizantes (1.003.144), mientras que a nivel nacional la afiliación aumentó un 0,65 %, con más de 141.000 nuevos trabajadores, registrando así el mejor mes de octubre de la serie histórica (exceptuando 2021).

Fuerte crecimiento interanual

Más allá de los datos mensuales, Salamanca destaca por su evolución interanual. En comparación con octubre de 2024, la afiliación ha crecido un 1,82 %, situándose como la segunda provincia de Castilla y León con mayor incremento porcentual, solo superada por Segovia (2,28 %) y por delante de Burgos (1,59 %). Este avance ha contribuido al aumento de 14.033 afiliados en toda la Comunidad durante el último año, un 1,42 % más.

El paro sube en octubre

En contraste con el buen comportamiento de la afiliación, el paro registrado aumentó tanto en Salamanca como en el conjunto de Castilla y León. En la provincia, el número de desempleados se situó en 16.228 personas, lo que supone 275 más que en septiembre (+1,72 %). Aun así, la cifra sigue siendo mejor que la de hace un año, con 1.097 parados menos, un descenso del 6,33 % interanual.

Por su parte, en la Comunidad el paro creció en 2.545 personas, hasta alcanzar los 100.568 desempleados, un incremento del 2,60 %, casi el triple de la media nacional (+0,91 %). A nivel interanual, Castilla y León acumula un descenso de 4.823 parados (-4,58 %), aunque el ritmo de mejora es algo inferior al del año pasado.

Entre los desempleados salmantinos, los menores de 25 años representan un total de 1.542 personas (745 hombres y 797 mujeres), mientras que el resto de edades suman 9.153.

Los datos reflejan la evolución desigual del mercado laboral en otoño: mientras la afiliación crece gracias al impulso educativo y sanitario, el fin de los contratos de verano provoca un aumento temporal del paro. Aun así, tanto en Salamanca como en el conjunto de Castilla y León, los niveles de empleo se mantienen por encima de los registrados antes de la pandemia.