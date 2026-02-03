El paro vuelve a subir en Salamanca en enero con 500 personas más desempleadas, pero menos que hace un año

El paro ha vuelto a subir en Salamanca tras las Navidad y las rebajas del mes de enero, un incremento que ha sido de 516 personas en la región charra tras pasar de las 16.159 a las 16.650.

Los número han sido parejos tanto en el número de desempleados hombres como en el de mujeres, incrementando en el caso de los primeros en 247 hasta los 6.695; y en el caso de las segundas hasta las 9.980 con un aumento de 269.

Cabe destacar que Salamanca ha sido la provincia de la región, junto a León, donde la subida del paro ha sido más pronunciada con números similares. Segovia ha sido donde menos ha subido el paro.

De nuevo, el sector Servicios es el que más paro acumula con 12.795, seguido de Industria, Construcción y agricultura. Eso sí, donde más ha subido ha sido en Servicios con 473 personas más desempleadas, mientras que en Industria ha crecido únicamente en 8 personas más en paro. En Agricultura ha decrecido en 7 personas el paro y en Construcción en 5.

El número de extranjeros que se encuentran en paro es de 1.456, la cuarta mayor tasa de Castilla y León tras Valladolid con 2.267 personas desempleadas, Burgos con 2.116 y León con 1.991.

El número de personas que son beneficiarios de prestaciones por desempleo en Salamanca es de 8.194, siendo 5.294 de prestación contributiva, 2.884 subsidio y 16 únicamente de Renta Activa de Inserción.

Por otro lado, con los datos de hace un año, el aumento del paro ha sido mucho menor,cuando se registraron 612 personas desempleadas más y un total que superaba las 18.000 personas, por lo que la variación interanual ha sido del 7’52 por ciento inferior.

Por otro lado, Castilla y León ha perdido 12.620 afiliados a la Seguridad Social con una bajada del 1,27 por ciento hasta los 982.303. En Salamanca, el descenso ha sido 1.776 personas afiliadas a la Seguridad Social, aunque de manera interanual los datos son positivos tras aumentar en 2.476.

En el conjunto de la comunidad castellanoleonesa la subida ha sido de 1.971 llegando hasta los 103.976 desempleados, siendo el 25 por ciento de las mismas únicamente de la provincia salmantina.

En el resto de España, al igual que ha ocurrido en Salamanca, el paro ha aumentado en más de 30.000 personas situándose en la actualidad en las 2,47 millones de personas, datos muy positivos siendo de los mejores en las últimas dos décadas.