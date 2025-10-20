El Parque Botánico de Huerta Otea y su Aula de las Energías amplían visitas guiadas

El Ayuntamiento de Salamanca intensifica su apuesta por la educación ambiental y el ahorro energético revalorizando el Parque Botánico de Huerta Otea y su Aula de las Energías. La iniciativa busca que la ciudadanía conozca y experimente hábitos de eficiencia, promoviendo una Salamanca más saludable y con mayor calidad de vida.

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso, el programa de visitas guiadas se amplía notablemente. Por primera vez, se incorporan entidades sociales de la ciudad, junto a centros educativos de municipios del alfoz, incluyendo Aldeatejada, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes o Villamayor de Armuña. Se estima que, durante el próximo mes, cerca de 900 personas participarán en las actividades coordinadas por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y Asprodes, entidad que gestiona el parque.

Esta nueva etapa da continuidad al éxito del pasado curso escolar, en el que el Aula de las Energías y las zonas verdes registraron 1.923 participantes de 32 centros educativos.

Interacción y Eficiencia Energética

La clave del Aula de las Energías es la interactividad. El espacio simula una cocina y un baño e incorpora pantallas táctiles que muestran en tiempo real los consumos de luz y agua de diferentes electrodomésticos y elementos sanitarios. Este sistema permite a los visitantes reflexionar sobre el gasto o ahorro que implica un uso más responsable, utilizando el juego como herramienta pedagógica para generar debate.

El Aula cuenta también con 18 paneles explicativos sobre los distintos tipos de energía, sus formas de obtención, la diferencia entre renovables y no renovables, y los pros y contras de cada una. Además de su función educativa, el propio edificio es un ejemplo de eficiencia, al utilizar energía solar fotovoltaica para su suministro eléctrico y contar con un sistema de energía solar térmica con un convector solar parabólico.