El parque de Würzburg se reinventa: más sombra, agua y una gran rana para el juego

El parque de Würzburg, nacido en los años 80 como símbolo del hermanamiento entre Salamanca y la ciudad alemana, afronta una reforma que persigue un cambio muy visible: sustituir superficie dura por naturaleza y mejorar el confort en una zona con escasez de sombras. El proyecto se llevará a aprobación en la Comisión de Medio Ambiente y saldrá a licitación con un presupuesto de 986.819,78 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación se integra en ‘CoNEcta Salamanca’, dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Europa transforma nuestros barrios’, y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El diseño se centra en el espacio central y el acceso principal, donde el exceso de hormigón favorece el efecto isla de calor. La solución pasa por una renaturalización que incremente arbolado y arbustos para reforzar la función ecológica del parque y, al mismo tiempo, hacerlo más agradable para el paseo, el descanso y el ocio familiar.

Parque Wurzburg plano general | Ayuntamiento de Salamanca

Más árboles, más arbustos y un pavimento que evita escorrentías

La intervención incorpora 40 nuevos árboles y 3.100 arbustos para transformar especialmente la gran zona pavimentada central, que mantiene un trazado que simula el callejero de Würzburg. Se crearán parterres en línea desde el exterior hacia el centro, generando franjas de arbolado mediante arces con alcorques de especies arbustivas.

También se renovará el pavimento por losas de color verde para evitar escorrentías y mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida. El proyecto mantiene la compatibilidad con la práctica del patinaje: los espacios entre árboles seguirán pavimentados y se buscará que la cruz del arbolado se sitúe alta, para minimizar interferencias con los usuarios.

El acceso principal, actualmente asfaltado, se redibujará con grandes parterres de plantas arbustivas entre los elementos biosaludables. Y en la zona norte, los muretes de los paseos quedarán cubiertos con vegetación arbustiva gracias a una jardinera corrida en todo su perímetro, aportando continuidad verde.

Estas decisiones se alinean con Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, con especies de bajo consumo hídrico orientadas al ahorro de agua y a una mayor variedad cromática según la estación.

El parque cuenta con unas cuatro hectáreas y ya fue objeto de una remodelación en 2009 para hacerlo más accesible y natural. Aun así, en su parte central se mantuvo una gran superficie pavimentada, que es precisamente la que ahora se quiere “reverdecer” para aumentar la sombra y mejorar el microclima. La intervención pretende que la infraestructura verde tenga un papel más activo: no solo como decoración, sino como herramienta para reducir temperaturas, ordenar recorridos y facilitar estancias más largas, especialmente para mayores, niños y personas con movilidad reducida.

La reforma de Würzburg también se sitúa dentro del esfuerzo inversor municipal realizado en los últimos años para actualizar plazas y parques. Desde 2019 se han destinado 12,4 millones de euros para reformar más de 70 espacios de este tipo, con actuaciones recientes en plazas como San Cristóbal, Bretón, San Román, Las Claras y en zonas interiores del barrio San Bernardo, además de mejoras en áreas infantiles como las del parque de los Jesuitas y la calle Doctor Navarro (Vidal). En esa misma línea, el Ayuntamiento acomete obras en la calle Gütenberg (barrio del Oeste) y avanza en nuevos proyectos como la plaza de Vistahermosa, junto a próximas mejoras en la plaza de Carmelitas, la plaza de Santa Cecilia (barrio San José), el parque de El Baldío y nuevas zonas de juegos en el paseo de los Olivos (Chinchibarra).

Un estanque con cascada, cerca de los juegos

A ese refuerzo vegetal se añadirá un estanque de 150 metros cuadrados con cascada junto a la zona de juegos infantiles, similar al construido en el Parque Botánico de Huerta Otea. Se concibe como generador de biodiversidad y como apoyo a la salud urbana a través del enriquecimiento del subsuelo y la presencia de fauna que contribuye a combatir plagas.

La gran protagonista: una rana de casi siete metros

Parque Wurzburg | Ayuntamiento de Salamanca

La ampliación del área infantil tendrá un elemento llamado a convertirse en referencia: un gran juego en forma de rana, de casi 7 metros de altura y 170 metros cuadrados de planta, inspirado en el anfibio de la fachada histórica de la Universidad de Salamanca. La estructura, formada por paneles poligonales en tonos verdes, incluirá tres alturas de juego, tres toboganes, cuerdas trepadoras y, en la base, elementos accesibles para personas con discapacidad física o sensorial. Todo el conjunto contará con base amortiguante de caucho de color verde con forma de nenúfar, conforme a la normativa de seguridad.

Agua, sombra y equipamiento eficiente para el uso cotidiano

En las inmediaciones se habilitará una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros y juegos de agua y luz, pensada para dinamizar el uso social del parque y aportar frescor ambiental, contribuyendo a reducir la temperatura en verano.

Además, detrás del bar se instalarán ocho pérgolas verdes para cubrir las zonas de bancos de hormigón existentes. Estarán formadas por vigas de madera natural en color castaño sobre las que se plantarán trepadoras, con el objetivo de proporcionar sombra y reducir el efecto isla de calor.

A lo largo del parque se instalarán 18 bancos y papeleras, junto con 18 farolas con tecnología energéticamente eficiente, reforzando el ahorro energético y criterios de respeto medioambiental.

Un proyecto dentro de ‘CoNEcta Salamanca’

La actuación se enmarca en ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en la renaturalización de espacios urbanos y otras líneas como eficiencia energética, integración social, reducción de brecha digital y mejora de la accesibilidad. El plan se aplica en Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que suman 33.509 habitantes. Para su desarrollo, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros, con un 60% aportado por FEDER.

Con la reforma, Würzburg aspira a ganar sombra, biodiversidad y espacios de encuentro, con una zona infantil singular y soluciones verdes que buscan hacer el parque más habitable durante todo el año.