Las partículas de polvo africano se mantendrán en el aire hasta este jueves

La Junta de Castilla y León ha informado este lunes que los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África, que previsiblemente provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire que comenzó el 24 de febrero y durará, al menos, hasta el jueves 5 de marzo, en todo el territorio de Castilla y León.

Esta alerta emitida por la Consejería de Medio Ambiente es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 μg/m3 como media móvil de 24 h lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Con el fin de intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda mantener la precaución para las personas y grupos de riesgo si los niveles son elevados, evitando las actividades prolongadas y enérgica al aire libre.

Además, se recomienda también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.