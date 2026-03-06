El Partido Popular defiende la tauromaquia como "seña de identidad de Salamanca"

El Partido Popular de Salamanca defiende la tauromaquia como "seña de identidad" de la provincia. Lo ha hecho durante una mesa redonda que ha tenido lugar en la tarde de este viernes y en la que han participado diferentes personalidades ligadas a este sector como el taxidermista José Luis Martín, la vicepresidenta de Juventud Taurina y ganadera María Fraile, el alcalde de Ledesma y candidato a las Cortes, Exuperancio Benito, el mozo de espadas José Luis Martín, el responsable del Museo Taurino de Salamanca Pablo del Castillo y el matador de toros salmantino Manuel Diosleguarde, en un acto que ha estado dirigido por la periodista Victoria Rodríguez.

El presidente del PP y también alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reivindicado la tauromaquia como expresión cultural ligada a esta tierra y a Castilla y León, subrayando la "importancia", ha dicho, de seguir apoyando a este sector.

Sin complejos y en plena campaña electoral, Carbayo ha recordado el "compromiso" que el Partido Popular ha mantenido históricamente con el mundo del toro, haciendo alusión al programa electoral de Mañueco de cara a las elecciones del 15 de marzo, donde recoge medidas concretas en apoyo a esta fiesta, recordando la celebración del Circuito de Novilladas de Castilla y León, la existencia del Museo Taurino de la ciudad o el premio a la mejor faena de la Feria que se entrega después de los festejos taurinos del mes de septiembre.También, ha destacado el papel que desempeña la tauromaquia en la generación de empleo y riqueza de la provincia, así como en la conservación de la dehesa.

Carbayo ha cerrado el acto declarando que "resulta muy satisfactorio ver cada vez a más jóvenes en los tendidos de las plazas de toros. Esa es la mejor noticia y la demostración de que el sector está haciendo las cosas bien”. También ha agradecido el trabajo de todos los profesionales, ganaderos, empresarios y aficionados que mantienen viva la tauromaquia.