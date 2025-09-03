El Partido Popular de Salamanca avala la gestión de Mañueco frente "a la demagogia de PSOE y Vox con los incendios"

El Partido Popular de Salamanca ha expresado este miércoles, 3 de septimebre, su apoyo a la gestión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, frente "a las continuas muestras de demagogia y oportunismo de PSOE y Vox que no han dudado en usar los incendios forestales y el dolor de los damnificados como una herramienta para el beneficio político y mediático", según han expuesto en un comunicado.

El Comité de Dirección del Partido Popular de Salamanca, presidido por Carlos García Carbayo, ha mantenido una reunión de trabajo en la que se ha analizado la situación provocada por los incendios forestales que afectaron gravemente a Castilla y León, y en el caso de Salamanca a Cipérez, Martín de Yeltes, El Payo y La Alberca. Asimismo, han trasladado un mensaje de apoyo y solidaridad a los afectados y "se ha reconocido la labor de los profesionales del INFOCAL, además de los voluntarios y los vecinos que han trabajado en las labores de extinción de los fuegos".

Los populares salmantinos han señalado que "mientras la oposición se ha dedicado a intentar sacar tajada política del sufrimiento ajeno, el presidente de la Junta de Castilla y León ha dado la cara en las Cortes de Castilla y León anunciando un amplio paquete de medidas para la recuperación de las zonas afectadas y la prevención de futuros incendios. Hay que recordar que el Gobierno regional ha duplicado hasta los 200 millones de euros el operativo INFOCAL, ha aprobado la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de extinción de incendios y ha puesto en marcha el Plan Especial de Restauración Forestal dotado con 114 millones de euros que contempla ayudas de hasta 185.000 euros para familias que han perdido su vivienda. Una cifra que está muy por encima de los 15.000 euros ofrecidos por el Gobierno central en casos similares".

El Partido Popular de Salamanca ha denunciado, asimismo, que "el Ejecutivo de Sánchez ha marginado a esta provincia al excluir a los municipios afectados por los fuegos de Cipérez y Martín de Yeltes en la declaración de zona catastrófica. Un error incomprensible que el Ministerio del Interior sigue sin enmendar". Además, el PP de Salamanca ha exigido que "se corrija de forma inmediata y se incluya a esos municipios sin más dilación".

Los populares salmantinos lamentan que "mientras la Junta de Castilla y León coge el toro por los cuernos con medidas rápidas y eficaces, algunos partidos se dedican a sembrar la confrontación partidista y a utilizar la tragedia para hacer campaña política y manipular la realidad". Por otro lado, también han hecho hincapié que "el PSOE de Salamanca está rebasando todos los límites al usar a los alcaldes de El Payo y La Alberca como arma arrojadiza contra la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca, cuando, en el momento de la extinción, ambos alcaldes agradecieron el trabajo de ambas instituciones que lograron sofocar los incendios y evitar que el fuego alcanzara el núcleo urbano de estos municipios y causara daños a los vecinos".