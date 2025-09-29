A partir de 2026 habrá que responder con una nueva norma de circulación en caso de atascos en autovía

El pasado mes de julio, la Dirección General de Tráfico informaba de una próxima reforma en el Reglamento General de Circulación que estaba prevista para 2026, en la que se detallaba cómo habría que actuar en caso de circular por una autovía o autopista y encontrarse atrapado en un atasco. Esta nueva norma responde a una actuación que deberían de llevar a cabo todos los conductores para evitar que vehículos autorizados se queden retenidos.

La DGT indicaba que el artículo 32 establecería la “obligación de abrirse hacia los lados” en autopistas y autovías para todos los vehículos que circulen muy despacio (al paso de peatones) o se encuentren detenidos a causa de una retención. Se trata de los llamados ‘Carriles de Emergencias’ destinados para las ambulancias, policía y bomberos. Una medida que se aplica ya en otros países como Austria, Polonia o Alemania y que responde a una norma de circulación que llegará a España con la entrada del nuevo año.

Desde la DGT también se indica que se alertará sobre las emergencias a los conductores para que puedan prepararse con antelación para facilitar el paso a los vehículos prioritarios. Algo que se hará porque las ambulancias, coches de bomberos y policía circulan geolocalizados y transmiten su situación a los centros de gestión correspondientes, que a partir del año próximo podrán compartir esta información en tiempo real con la plataforma DGT 3.0, que hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo de la vía donde hay un accidente o cualquier otro tipo de incidencia.