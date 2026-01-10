A partir del lunes 12 de enero se pueden realizar las inscripciones para el programa de ludotecas Concilia de Carnaval y Concilia de Semana Santa

A partir del lunes 12 de enero se abre el plazo para inscribirse en el programa de ludotecas Concilia de Carnaval y Concilia de Semana Santa. Este año, según expone el Ayuntamiento de Salamanca, se dispondrán de un total de 618 plazas, 176 más que en su anterior edición, con el fin de "facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante los días no lectivo".

Este programa se va a desarrollar entre los días 16 y 17 de febrero y los días 27, 30 y 31 de marzo y el 1 y 6 de abril. Podrán apuntarse a los menores de entre 3 y 12 años y se llevarán a cabo en el Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires, a los que este año se refuerzan las plazas en las zonas Centro, Garrido, San Bernardo y San José-Zurguén.

Ambos programas abarcarán siete horas y media diarias de actividad dividida en tres periodos: madrugadores, de 7:45 a 9:30 horas; el tramo central, de 9:30 a 13:30; y tardones, de 13:30 a 15:15 horas.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 12 al 20 de enero, cuyas solicitudes deberán ser presentadas de manera electrónica a través del formulario que estará disponible en la siguiente web. Para poder inscribirse hay que cumplir una serie de requisitos que son que el menor participante y sus dos progenitores o responsables legales estén empadronados en el municipio de Salamanca en el momento de formular la solicitud.

Cada participante deberá pagar 5 euros en Carnaval y 15 en Semana Santa, mientras que las familias numerosas tendrán una bonificación del 50% de la cuota. En el caso de que dos o más menores de la misma unidad familiar sean usuarios del programa, el segundo y siguientes tendrán una bonificación del 25% de la cuota

En el caso de que sea necesario realizar un sorteo porque el número de solicitudes excede el número de plazas, tendrá lugar el 30 de enero.