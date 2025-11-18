A partir del último fin de semana de noviembre toda la población podrá vacunarse de gripe y/o covid sin cita previa

Sacyl ha informado en la mañana de este martes que, a partir del último fin de semana de noviembre (28, 29 y 30 de noviembre) o durante los días 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de diciembre, toda la población podrá vacunarse de gripe y/o covid sin cita previa en la provincia de Salamanca.

La vacunación en el caso de la capital tendrá lugar en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con entrada por la calle Valencia. En el caso de la provincia, se vacunará en los puntos de atención continuada de los centros de salud rurales.

Eso sí, la vacunación estará sujeta a un horario:

Viernes: de 15.00 a 21.00 horas

Sábados y domingos: de 09.00 a 21.00 horas

Entre las indicaciones de Sacyl y de la Junta de Castilla y León se indica que aquellas personas que acudan a vacunarse deberán llevar consigo DNI y/o tarjeta sanitaria; acudir con ropa cómoda que permita la vacunación ágil en el brazo; e importante no acudir si se presentan síntomas de infección o si se tiene fiebre. Tampoco se podrá vacunarse de la Covid-19 si han pasado menos de tres meses desde la última dosis administrada o si han pasado menos de tres meses desde la última vez que pasó la enfermedad.