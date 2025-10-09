A partir de este viernes se dará luz verde a las ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas a menores de 16 años

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto (RD) que regula la concesión de ayudas directas de hasta 100 euros destinadas a financiar la adquisición de gafas y lentillas para menores de 16 años, inclusive. La medida entrará en vigor a partir de este viernes, 10 de octubre de 2025.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, busca abordar la "problemática relevante" de los defectos de refracción en la infancia, reconociendo su "impacto potencialmente notable en el correcto desarrollo de la salud visual de los niños", así como en su "aprendizaje o la socialización".

Las subvenciones persiguen "mejorar la salud visual de la población infantil y juvenil en España" y "reducir las desigualdades sociales" en el acceso a sistemas de ayuda visual. Para ello, se ha asignado una cuantía total de 47.775.000 euros, distribuidos hasta el ejercicio de 2027. De este total, 1.000.000 de euros se destinarán al año 2025 y 46.775.000 euros al año 2026.

El Real Decreto designa al Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO) como entidad colaboradora. Los beneficiarios o sus tutores legales podrán acceder al descuento a través de las entidades adheridas, principalmente ópticas.

El proceso es sencillo : se deberá cumplimentar un formulario en el momento de la compraventa.

Las ópticas aplicarán el descuento de 100 euros de forma automática en la compra.

Importante: La compra debe formalizarse de forma física en el establecimiento; no se permite la compraventa a distancia.

La ayuda de hasta 100 euros puede aplicarse a:

Montura básica de gafas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante. Lentes graduadas orgánicas con antirreflejantes (sueltas). Lentes de contacto (material hidrofílico o gas permeable) y la solución líquida necesaria para su mantenimiento durante un año.

Si el coste total de las gafas o lentillas supera el tope de 100 euros, el beneficiario deberá abonar la diferencia. Además, cada persona solo podrá disponer de esta ayuda una única vez en un periodo de 365 días.

El periodo para formalizar la compra de los productos subvencionables abarca desde la fecha de publicación del RD hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta que se agote el presupuesto disponible.