La pasarela de La Fontana cerrará la próxima semana y se cortará el tráfico en estas calles

El Ayuntamiento de Salamanca ha comunicado que cerrará la pasarela peatonal de La Fontana, lugar de tránsito habitual para los viandantes que caminaban desde el polígono industrial El Tormes hasta la urbanización La Fontana.

El corte previsto en el caso de la pasarela peatonal será del 11 al 15 de mayo, es decir, de lunes a viernes, por la realización de una serie de obras. La reforma se trata de la sustitución de la barandilla del propio puente.

Corte de tráfico Arroyo de Santo Domingo

Por otro lado, la calle Arroyo de Santo Domingo permanecerá cerrada por los trabajos en la calzada, siendo los cortes en las jornadas del martes y miércoles, 12 y 13 de mayo. Se verán afectados también los accesos por las calles San Pablo y San Buenaventura. Además, el acceso a la Gran Vía de las líneas de autobús afectadas se realizará a través de la Cuesta de Sancti Spíritus.