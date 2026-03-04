La pasarela entre La Fontana y el polígono El Tormes estará cerrada tres semanas, no tres meses

La pasarela que une el polígono industrial El Tormes y la urbanización La Fontana permanecerá cerrada tres semanas, en lugar de los tres meses que comunicó este martes el Ayuntamiento de Salamanca por error.

Las obras en la red de abastecimiento se prolongarán hasta finales del mes de marzo por lo que la pasarela volverá a estar abierta al paso de peatones en ese momento. Cabe recordar que el paso peatonal sobre el río esta ya cerrado a los caminantes, por lo que las muchas personas que usan esta comunicación tendrán que utilizar vías alternativas. Cabe recordar que la pasarela peatonal reduce considerablemente el tiempo caminando que lleva ir desde la urbanización de Santa Marta hasta la capital salmantina.