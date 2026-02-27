'Paseos por Salamanca' regresa del 2 al 31 de marzo para redescubrir la ciudad

Este viernes se ha presentado una nueva edición del ciclo 'Paseos por Salamanca', el programa de visitas guiadas gratuitas por la ciudad. Del 2 al 31 de marzo, de lunes a viernes y de forma gratuita se podrán descubrir tres recorridos: V Centenario de a Escuela de Salamanca, 400 aniversario de la riada de San Policarpo y el Año Jubilar San Juan de la Cruz.

Según ha detallado el concejal de Turismo, Ángel Fernández "es una magnífica oportunidad para descubrir nuestro patrimonio". Para todos los paseos es obligatorio la inscripción previa a través de la web www.salamancaymas.es y hay 50 plazas disponibles.

En esta ocasión, el programa ofrecerá pases de lunes a viernes en dos horarios: 12:00 horas y 17:30 horas.

De este modo, la visita de los lunes y jueves está enfocada en el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Un recorrido por el entorno donde nació una de las corrientes más influyentes en la historia del pensamiento moderno.

Recorrido: inicio en el punto de información del Atrio de la Catedral y continúa por Plaza de Anaya, C/ Francisco de Vitoria, C/ Libreros, Rúa Mayor, C/ Palominos y Plaza Concilio de Trento.

Los miércoles están dedicados al 400 Aniversario de la riada de San Policarpo. Un paseo por el recuerdo de uno de los capítulos "más dramáticos de nuestra historia" con una mirada respetuosa a la fuerza devastadora del Río Tormes que se llevó por delante muchas vidas dejando una ciudad aislada.

Recorrido: inicio en el Centro de Recepción de Visitantes Fonda Vera Cruz y continuará por C/ Veracruz, C/ Tentenecio, Puente Romano, Paseo del Progreso, Puente Enrique Estevan y Teso de San Nicolás.

Por último, los martes y viernes será el turno de paseos para el Año Jubilar San Juan de la Cruz donde se conmemora el aniversario de su canonización y el centenario como Doctor de la Iglesia, recorriendo rincones donde San Juan de la Cruz vivió alguno de sus momentos.

Recorrido: comienza en la Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor y continúa por la Plaza Mayor, C/ Concejo, Plaza de los Bandos, Plaza de Santa Teresa, C/ Compañía y Arroyo de Santo Domingo.