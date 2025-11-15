“Pastas con TEA”, el nuevo espacio que pone en marcha Ariadna para fomentar el encuentro entre familias

La Asociación Ariadna pone en marcha “Pastas con TEA”, un nuevo espacio de encuentro para familias

La Asociación Ariadna Autismo Salamanca ha celebrado esta mañana la primera sesión de “Pastas con TEA”, una nueva actividad mensual que busca ofrecer a las familias de la entidad un espacio cercano, de confianza y libre de formalidades para compartir experiencias, expresar inquietudes y fortalecer los vínculos con la entidad.

La jornada ha contado con una amplia participación de familias, que han dialogado abiertamente con los profesionales de Ariadna sobre el funcionamiento de la asociación, las necesidades del día a día y las propuestas de mejora en los distintos servicios.

“Pastas con TEA” nace con el objetivo de escuchar activamente a las familias, fomentar su implicación en la vida asociativa y crear un entorno de reflexión donde puedan sentirse acompañadas y comprendidas.