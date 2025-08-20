Los ‘patitos’ vuelven a llenar de vida de La Alamedilla

Los ‘patitos’ de La Alamedilla se han convertido en una atracción única en Salamanca, donde cientos de personas han pasado junto al estanque del parque para disfrutar de la nueva vida que impregna cada uno de los rincones de una de las zonas verdes más transitadas de la capital del Tormes.

En esta ocasión, eran muchos los niños que se acercaban junto a sus padres para disfrutar de las pequeñas aves, que no se separaban de sus madres y que llenaban de alegría las aguas salmantinas.

Con esto, son otros ocho nuevos patitos los que se bañan en el agua, disfrutan en balsa con sus similares y traen buenas noticias ante unos tiempos convulsos.