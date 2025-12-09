La patronal plantea una subida del SMI del 1,5 por ciento frente al 7,5 que reclaman los sindicatos

La Asociación de Industrias de la Carne impulsa el autocontrol y la calidad en el sector junto al Ministerio

Hace unas semanas, los sindicatos liderados por CSIF, CCOO y UGT planteaban una subida del salario mínimo interprofesional en 2026 de un 7,5 por ciento hasta alcanzar los 1.273 euros brutos al mes divididos en catorce pagas, con obligatoriedad además de tributar en el IRPF.

De este modo, se subiría el SMI 89 euros, y una vez realizado el pago fiscal, el incremento de 2025 a 2026 sería del 2,7 por ciento con 1.216 euros metros al mes. Además, los propios sindicatos plantearon reformar la normativa para que las empresas no pudieran absorber y compensar las subida del SMI a través de complementos retributivos, lo que implicaría un retraso en la aplicación del mismo que tendría que tener efectos retroactivos.

Ante esta noticia, CEOE y Cepyme se han reunido días después para tratar un tema que afectaría a millones de españoles que verían cómo su sueldo se vería incrementado. Ante esto, han acordado una subida del 1,5 por ciento para 2026 hasta alcanzar los 1.202 euros brutos al mes en catorce pagas y con tributación en el IRPF, según ha recogido Europapress.

Del mismo modo, será el Ministerio de Trabajo el que con ambas propuestas, cuatro en total al encomendar una subida exenta de IRPF y otra con la tributación, la que tenga que estudiar ambos casos y considerar el bien de los trabajadores.