Paula Castañeda, la joven diseñadora salmantina que ha debutado en la Semana de la Moda de Madrid: "Fue un día un poco estresante"

"La moda debería ser una forma de escapismo, no de privación de libertad". Esta frase de Alexander McQueen resume a la perfección el espíritu creativo, versátil e innovador que envuelve a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la mayor pasarela que se celebra en España. Esa esencia ha estado presente en cada desfile: desde el de Palomo Spain, con Martiño Rivas como modelo estrella; al de los nuevos talentos formados en la Universidad Internacional de Diseño e Industrias Creativas (UDIT). Entre ellos, la salmantina Paula Castañeda. "Fue muy emocionante", recuerda.

Los 38 alumnos de cuarto curso mostraron sus propuestas el 15 de septiembre, dos días antes de la inauguración oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Teníamos un tema general: Los Ritmos". La idea era abrir un universo de interpretaciones y realizar un ejercicio de gran riqueza creativa con los latidos de la música, el movimiento corporal o el ritmo interno de la literatura como inspiración. Partiendo de ahí, cada uno ha plasmado su imaginario "en prendas que juegan con el contraste entre lo etéreo y lo estructurado, fusionando técnicas artesanales, texturas únicas y paletas que alternan matices vibrantes con tonos sobrios", mantienen desde la UDIT.

Paula Castañeda se guió por 'Campos de Castilla', el famoso poemario de Antonio Machado, de donde extrajo "el sentimiento de pertenencia y el paisaje como símbolo de identidad y reflexión". El resultado son tres vestimentas en las que juega con la geometría y evidencia su apuesta por lo arriesgado. "Combinan un mundo interior caótico y revuelto con la tranquilidad del paisaje en las faldas fluidas y de tejido suave", señala la joven salmantina.

Modelo con diseño de Paula Castañeda | JUAN NAHARRO GIMENEZ

Tanto ella con sus compañeros han tardado un año en elaborar sus diseños. "El trabajo se presenta al principio del tercer curso y lo desarrollamos por partes en las diferentes asignaturas, la de Proyecto, unida a la investigación, y la de Confección y Patronaje". No es hasta cuarto cuando muestran lo que han aprendido y desarrollado sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Es una recompensa, pero fue un día un poco estresante. Fue todo muy rápido y no eramos conscientes de nada".

El desfile se celebró en el Museo de América, "una localización única que destaca por su espectacularidad y simbolismo" y fue seguido por 400 asistentes entre personalidades del ámbito político o cultural, representantes de embajadas y empresas del sector, según destaca la UDIT. Preguntamos a Paula Castañeda si, entre el público, le hizo especial ilusión ver alguna cara conocida. "La de mi familia. Estaba centrada en ella. No me enteré muy bien de quién más estaba", responde.

Pasión inculcada por su abuela

Paula Castañedo

La pasión de Paula por la moda surgió cuando era tan solo una niña. "De pequeña pasaba mucho tiempo con mi abuela. Tenía aficiones muy artísticas y coser era su actividad principal de todos los días. Me enseñó a tejer, bordar y hacer punto de cruz". Su madre, consciente de la habilidad de su hija con la costura, completó su aprendizaje enseñándole a usar la máquina de coser e iniciándola en proyectos más complicados.

"Siempre lo vi como una afición. Poco a poco fui desarrollando el tema y me decanté por estudiar la carrera de Diseño de Moda". Esta le ha permitido descubrir cómo guiar un proyecto y presentar diseños en una pasarela de la envergadura de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Su próximo reto es el Trabajo de Fin de Grado. "Aún no he elegido la temática", admite.

Alexander McQueen y John Galliano son dos de sus referentes. El primero, por la narrativa de sus desfiles; y el segundo, por sus performance sobre las pasarelas. "Me gustaría investigar más campos dentro de la moda aparte del diseño. Estoy centrada en buscar algo relacionado con el estilismo, la rama que más me interesa". En este ámbito admira a José Val del Omar, un adelantado a su tiempo que creó obras maestras del cine vaguardista: "Me gusta la parte más experimental".