Pedro Martínez ante la tercera edición de Salamanca Tech Summit: "Queremos que los ciudadanos de Salamanca sepan lo que se está haciendo en la ciudad"

Salamanca Tech Summit, uno de los grandes eventos de la ciudad, volverá a ser protagonista en la capital del Tormes en el mes de abril. En la semana del 15 al 17 se espera que aterricen empresas, inversores, así como investigadores, expertos en las últimas novedades del ámbito tecnológico.

Este 2026, Salamanca Tech Summit encara la tercera edición con un balance "muy positivo" de sus anteriores años, con el propósito de seguir "impulsando la marca" y llevarla como una "identidad común", según confiesa en esta entrevista el concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez.

En concejal hace un balance de las anteriores ediciones de Salamanca Tech Summit, de las propuestas que hay puestas encima de la mesa de cara al futuro, del nuevo proyecto del Albergue del Lazarillo, así como del distrito tecnológico que estará en el antiguo MercaSalamanca para retener el talento de los jóvenes en la ciudad, con el fin de seguir consolidando este proyecto que nace en 2023.

Las cifras hablan por sí solas y la edición de 2025 se cerró con más de 2.000 participantes, más de 150 socios, más de 80 ponentes y más de 30 conferencias, con algunos de los referentes globales que han convertido a Salamanca Tech Summit "en un punto de encuentro primordial donde aunar tecnología y talento".

Pregunta.¿Cuál es el balance de estas dos anteriores ediciones de Salamanca Tech Summit y cómo ha sido el crecimiento de este proyecto?

Respuesta.Encaramos ya esta tercera edición del Salamanca Tech Summit, que será del 15 al 17 de abril, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir consolidando todo este ecosistema de innovación, de tecnología y de emprendimiento que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Salamanca. Podemos hacer un balance muy positivo porque ya estamos viendo unos resultados muy notables de un proyecto que nace en 2023. En el Centro Tormes+ tenemos 4 empresas ya con 23 trabajadores y en ABIOINNOVA tenemos 22 trabajadores con 8 empresas, a las que el 13 de enero se suman 10 nuevas, es decir, duplica su número de proyectos empresariales, que demuestra que las cosas se están haciendo bien. Sobre todo, para hacer o desarrollar un proyecto empresarial, tanto para los emprendedores como para los inversores, es muy importante la confianza y la solvencia de los proyectos; si no ven que hay garantías de futuro, de viabilidad económico- financiera y que hay detrás un proyecto sólido, comprometido, con confianza y con solvencia, no van a apostar por esta ciudad. Sin embargo, lo están viendo y los resultados lo demuestran.

P.¿Qué le tienen reservado al futuro, qué propuestas hay sobre la mesa que quieren que sean una realidad?

R.Desde el Ayuntamiento estamos impulsando toda la marca, toda la identidad. Queremos llevarlo como una identidad común, una identidad de la ciudad Salamanca Tech en el que se unan no solo todo lo que impulsa el Ayuntamiento de Salamanca, sino también las universidades, centros de investigación y todo el tejido empresarial. Y, en definitiva, toda la ciudadanía de Salamanca. Desde nuestra parte, desde la parte del Ayuntamiento de Salamanca, tenemos esa red de infraestructura, Tormes+, ABIOINNOVA, Centro de Internet de las Cosas y desde el 12 de enero el nuevo centro 'Ciudad del Talento', que se suma a toda esta red de infraestructuras con el mismo objetivo: generar oportunidades de riqueza y empleo. A un medio plazo podríamos hablar de ese gran distrito tecnológico en la antigua zona de MercaSalamanca, en Garrido, que ya será una miniciudad tecnológica en el que contaremos con diferentes facultades del ámbito de la tecnología, vivienda pública también y espacio para empresas y para vivir.

Entrevista a Pedro Martínez

P.Este año el Salamanca Tech se llevará a cabo del 15 al 17 de abril, contando con mesas redondas y con varios investigadores, ¿qué se va a tratar este año y cuál es el objetivo?

R.Sí, Salamanca Tech Summit es del 15 al 17 de abril. Mensualmente, habrá pequeños eventos de innovación porque Salamanca Tech no solo se centra en el Salamanca Tech Summit, Salamanca Tech va haciendo eventos y actividades a lo largo del año, aunque nuestro evento principal, el que nos sitúa a nivel internacional, es el del 15 de abril, el Salamanca Tech Summit. El objetivo de estos eventos mensuales es dinamizar, unir y conectar a la gente, conectar esos proyectos que tenemos en la universidad con las empresas y la ciudadanía. Queremos que los ciudadanos de Salamanca sepan lo que se está haciendo en la ciudad porque muchas veces no se sabe todo lo que se está investigando en nuestro hospital, en nuestro Centro del Cáncer, en el IBSAL; son investigaciones científicas-académicas que nosotros ahora las queremos transformar en generación de riqueza y empleo a través de ABIOINNOVA. Se trata de que esos proyectos teórico-académico se transformen en empresas y que esas empresas generen riqueza y empleo para los ciudadanos de Salamanca. Todo ello tienen que conocerlo, y para eso son esas actividades y el Salamanca Tech Summit, para que se conozca todo lo que es investigar, todas las empresas y todo lo que tenemos en Salamanca.

P.¿Qué es lo más significativo del nuevo proyecto del Albergue del Lazarillo, el 'Centro Ciudad del Talento', y qué se pretende alcanzar con él?

R.El Centro 'Ciudad del Talento' es un proyecto muy ambicioso, se ponen a disposición de la ciudad de Salamanca 1.500 metros cuadrados para innovar, para emprender, para acercar la tecnología a todos los ciudadanos. Como principales retos se plantea atraer la inversión a través de los nómadas digitales, en el que también estos conocerán la ciudad de Salamanca, podrán ver todas las oportunidades que hay y a partir de ahí desarrollar también sus proyectos empresariales, profesionales, aquí en la ciudad. También va enfocada a los jóvenes talentos, a los estudiantes con diferentes espacios, como, por ejemplo, una tecnoteca en la que puedan desarrollar su creatividad, puedan formarse también y adquirir nuevos conocimientos del ámbito de la tecnología, que como sabemos, avanza a velocidad de la luz y también para nuestros mayores y para toda la ciudadanía en general. De hecho, ahí se va a desarrollar el proyecto ‘TRUST’ que recoge cómo la tecnología puede ayudar a las personas con dependencia y a sus cuidadores. Y también un espacio abierto, lo mismo que es el Centro Tormes+ en el que todos los ciudadanos pueden acudir a sus talleres, a formación, capacitación o simplemente a las diferentes actividades que se programen.

P.En junio del año pasado en otra entrevista con este medio, usted adelantó la creación de un distrito tecnológico en el antiguo Mercasalamanca, el ‘Sendero de las Gregas’, también para la retención del talento con viviendas para los jóvenes investigadores, así como la creación de una miniciudad próxima a la estación de tren: ¿En qué punto se encuentra el proyecto? ¿Cuentan ya con jóvenes investigadores interesados y con una fecha para que esto sea una realidad?

R.El distrito tecnológico va avanzando, es un gran proyecto que ahora está haciendo la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y proyectándose los grandes edificios que va a haber. Es un proyecto como digo de mucha envergadura, también de mucho presupuesto que esperemos que para 2028-2029 sea ya una realidad para la ciudad de Salamanca. Mientras tanto vamos a seguir trabajando con todos estos nuevos centros que ponemos a disposición de todo este emprendimiento, tecnología y todos los jóvenes talentos, para que ya encuentren espacio antes de ese gran distrito tecnológico.

Entrevista a Pedro Martínez

P.La Incubadora de Empresas de Biotecnología, Bioingeniería y Salud (ABIOINNOVA) está ya más que consolidada y sigue despertando el interés de inversores y emprendedores: ¿Qué novedades hay al respecto?

R.La principal novedad es que duplicamos el número de proyectos empresariales que están en ABIOINNOVA. Ahora vamos a contar con 18 proyectos empresariales. Estamos en cuanto a espacio casi al 80% de la capacidad, cuando no hace un año que entró en funcionamiento. Es algo muy positivo y significativo, de decir, en menos de un año hemos llegado casi al 80% de la capacidad del edificio. Por lo tanto, es algo positivo, para alegrarnos, pero que nos implica seguir trabajando si cabe aún con más esfuerzo y con más ilusión, para que esos proyectos realmente se transformen y cumplan lo que han propuesto y sea para la ciudad todo un referente que genere esas oportunidades de empleo y riqueza. Muchos egresados de nuestras universidades del ámbito de la salud ya están encontrando trabajo en estas empresas. Es algo muy positivo.

P.Durante este evento, ¿la ciudadanía podrá participar e interactuar con los ponentes e investigadores?

R.Por supuesto, todos los eventos que nosotros hacemos en Salamanca Tech, todas las actividades es para que participe el público. De hecho, la idea, el origen, la idiosincrasia de Salamanca Tech es que es de todos y para todos, totalmente gratuito, abierto a toda la ciudadanía. Desde aquí, aprovecho para hacer un llamamiento para que todos los ciudadanos vengan, conozcan Salamanca Tech, participen en sus actividades y le encuentren utilidad. Cada uno tendrá unos objetivos en la vida, unas prioridades, pero para todos ellos intentamos hacer alguna actividad, algún evento, para que todos los ciudadanos de Salamanca encuentren en Salamanca Tech algo útil para su vida.

P.Además de lo tratado, ¿hay alguna otra inquietud que quiera reflejar?

R.Sí, la red de infraestructuras que estamos generando y señalar la escuela de emprendimiento Salamanca Tech, destinada principalmente a los jóvenes. Hemos puesto en marcha para este 2026, cincuenta becas para trabajar durante seis meses en alguna empresa de la ciudad, con una retribución mensual de 1.050 euros para que aprendan y se formen aquí en las empresas de Salamanca y luego continúen, porque estas becas tienen una tasa de inserción de más del 70%. Por lo tanto, 7 de cada 10 que acceden a estas becas, que hacen esta formación, encuentran luego trabajo en la misma empresa o en una empresa del sector aquí en la ciudad de Salamanca.

P.¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas becas?

R.Tener entre 18 y 35 años, ser joven de la ciudad de Salamanca y tener ganas de aprender. No tienen que tener una formación específica, de hecho, previamente tienen que hacer un curso de formación totalmente gratuito en el Tormes+ durante 4-6 semanas. A partir de ahí ya tienen acceso a esta beca.