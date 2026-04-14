Pedro Martínez ante la tercera edición de Salamanca Tech: "Nuestra ciudad tiene los mimbres necesarios para liderar la innovación"

Salamanca volverá a situarse, en apenas un par de días, en el foco de la innovación y la tecnología con la celebración de la tercera edición de Salamanca Tech, un evento impulsado por el Ayuntamiento que busca reforzar el posicionamiento de la ciudad como referente en emprendimiento y desarrollo tecnológico. Con un programa ampliado, nuevos ponentes y un formato más dinámico, la cita aspira a seguir creciendo tanto en participación como en impacto del 15 al 17 de abril.

En esta nueva edición, Salamanca Tech da un paso más en su evolución. Tal y como explica el concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud, Pedro Martínez, la ciudad cuenta con los elementos necesarios para acoger un encuentro de estas características: “Salamanca tiene tres factores fundamentales: infraestructuras en desarrollo, talento joven procedente de sus universidades y una calidad de vida que cada vez es más valorada”.

Entrevista a Pedro Martínez

El evento se enmarca dentro de una estrategia municipal más amplia orientada a impulsar un modelo económico basado en el conocimiento. En este sentido, Martínez subraya que el objetivo es “posicionar a Salamanca a nivel nacional e internacional como una ciudad referente en innovación, tecnología y emprendimiento”.

Una de las principales novedades de esta tercera edición es la renovación completa del cartel de ponentes. “Hemos querido que el cien por cien sean nuevos, lo que nos permite ofrecer experiencias diferentes y seguir ampliando la proyección del evento”, señala el concejal. Además, se ha rediseñado la estructura para hacerla “más cercana, dinámica y participativa”, incorporando mesas de análisis, encuentros directos y formatos más abiertos al público.

Entrevista a Pedro Martínez, Salamanca Tech

Lejos de dirigirse exclusivamente a perfiles técnicos, Salamanca Tech mantiene su vocación divulgativa. “No hace falta ser ingeniero ni especialista para asistir. Queremos que cualquier ciudadano pueda acercarse, aprender y entender cómo estas tecnologías forman parte de su día a día”, explica Martínez. Entre los temas que se abordarán destacan la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el blockchain o la innovación empresarial.

El programa contará con más de 150 ponentes, entre los que figuran nombres conocidos como Emilio Duró, el experto en inteligencia artificial Raúl Ordóñez o la deportista olímpica Gema Mengual, junto a divulgadores, profesionales sanitarios y representantes del tejido empresarial. Esta diversidad busca ofrecer una visión amplia y accesible de los retos y oportunidades actuales.

Desde el Ayuntamiento destacan también el impacto que genera el evento más allá de los días de celebración. “Muchos de los ponentes cuentan con millones de seguidores en redes sociales, lo que multiplica la visibilidad de Salamanca”, apunta Martínez. A ello se suma el valor de las conexiones que se establecen entre asistentes, empresas y expertos.

Entrevista a Pedro Martínez, Salamanca Tech

El balance de las ediciones anteriores refuerza la continuidad del proyecto. “El año pasado, antes de finalizar, ya nos estaban pidiendo una nueva edición”, recuerda el concejal, quien insiste en que Salamanca Tech “es un proyecto de ciudad, de todos y para todos”.

La organización del evento implica meses de trabajo. Según detalla Martínez, la planificación de esta edición comenzó en septiembre, con la definición de objetivos, la selección de ponentes y el diseño del programa, a lo que se suma una compleja labor logística en los días previos.

Más allá de su dimensión tecnológica, Salamanca Tech se plantea como una herramienta para retener talento y generar oportunidades. “Queremos que los jóvenes vean que pueden desarrollar su futuro aquí”, afirma el concejal, quien destaca el crecimiento de iniciativas locales vinculadas a la innovación.