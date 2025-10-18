Las “peligrosas” pelotas saltarinas vendidas en Temu que obligan a retirar

Las pelotas saltarinas siempre han sido uno de los juguetes que más gustan a los niños, los saltos que pueden llegar a dar suponen un gran divertimento, sin embargo, ahora están en el punto de mira debido a su peligrosidad por “riesgo de asfixia”.

El Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea ha notificado la retirada de varios juguetes, entre ellos unas pelotas saltarinas puestas a la venta a través de internet por Temu. Se han retirado unas bolsas de plástico con 30 piezas de colores en forma de tortugas y pollitos.

Los productos que proceden de China carecen de envoltorio de advertencia de edad adecuada, por lo que un niño menor de edad podría perfectamente tragárselo despues de llevárselo a la boca. Según indica FACUA, "ni los juguetes ni las pelotas cumplen con los requisitos de la Directiva de seguridad de los juguetes y la norma europea pertinente EN 71-1", es por ello por lo que se ha dado orden de retirar estos productos de los mercados en línea.