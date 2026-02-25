La pensión media en Salamanca se dispara un 5,22% en comparación a febrero de 2025

El número de pensiones en Salamanca, durante el mes de febrero, se ha situado en 83.624.

Esta cifra refleja un 1, 06% de incremento con respecto a febrero de 2025, tal y como ha publicado en la mañana de este miércoles en Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En lo que a la pensión media se refiere, en Salamanca se alcanzaron los 1458, 82 euros mientras que la pensión media del Sistema, por su parte y la cual incluye las distintas clases como jubiliación permanente o viudedad, se situó en 1.285, 36 euros.

Este número, traducido, viene a referir un crecimiento de 5,22% en comparación al mismo mes pero del pasado año.

A nivel de Castilla y León, el número de pensiones fue de 637.265, suponiendo un aumento del 1,08% de nuevo, con respecto a febrero del año 2025. La pensión media, por su parte, es de 1.368,79 euros, lo que conlleva un crecimiento del 4,67%.

En lo que a nivel nacional se refiere, el Sistema de Seguridad Social ha abonado este mes 10.446.888 pensiones contributivas, un 1,49% más que en el mismo mes del 2025.

La pensión media de jubilación del sistema, se posiciona en 1.566,81 euros.