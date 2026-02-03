Las pensiones subirán una media de 50 euros a través de un nuevo decreto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 3 de febrero, la revalorización de las pensiones, lo que se traduce en un 2,7 por ciento más y una media de 50 euros por pensionista en el estado español.

Cabe destacar que la primera revalorización fue tumbada por Junts, PP, Vox y UPN el pasado mes de enero, viendo la luz de forma positiva en el segundo mes del año y afectando a cerca de 13 millones de pensionistas y beneficiarios de prestaciones.

En el caso de las pensiones mínimas, subirán mínimo un 7 por ciento, llegando hasta el 11’4 por ciento en el caso de las mínimas con cónyuges a cargo o en pensiones de viudedad con cargas familiares.

Según ha destacado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, en algunos casos llegará a aumentar la cuantía en 130 euros al mes, al igual que en el caso de las pensiones no contributivas y en el Ingreso Mínimo Vital.