Las pensiones subirán una media de 50 euros a través de un nuevo decreto
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la revalorización de las pensiones en un 2,7 por ciento
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 3 de febrero, la revalorización de las pensiones, lo que se traduce en un 2,7 por ciento más y una media de 50 euros por pensionista en el estado español.
Cabe destacar que la primera revalorización fue tumbada por Junts, PP, Vox y UPN el pasado mes de enero, viendo la luz de forma positiva en el segundo mes del año y afectando a cerca de 13 millones de pensionistas y beneficiarios de prestaciones.
En el caso de las pensiones mínimas, subirán mínimo un 7 por ciento, llegando hasta el 11’4 por ciento en el caso de las mínimas con cónyuges a cargo o en pensiones de viudedad con cargas familiares.
Según ha destacado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, en algunos casos llegará a aumentar la cuantía en 130 euros al mes, al igual que en el caso de las pensiones no contributivas y en el Ingreso Mínimo Vital.
