Los pensionistas salmantinos verán subir sus prestaciones un 2,7% en 2026

Las cinco reglas de oro a tener en cuenta antes de contratar un plan de pensiones

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,7% en 2026, según las estimaciones derivadas del dato adelantado del IPC de noviembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así lo recoge la información difundida por Europa Press (EP), que detalla que el cálculo se obtiene aplicando la fórmula de revalorización incluida en la reforma de las pensiones, basada en la inflación media de los últimos doce meses.

Con este incremento, miles de pensionistas salmantinos también verán actualizadas sus prestaciones, en línea con los más de 9,4 millones de beneficiarios del conjunto del país.

El porcentaje final se confirmará el próximo 12 de diciembre, cuando el INE publique el dato definitivo del IPC de noviembre. Este año, las pensiones contributivas aumentaron un 2,8%, mientras que en 2024 lo hicieron un 3,8% y en 2023 un 8,5%.

Además, la reforma impulsada en su día por José Luis Escrivá contempla que en 2026 la base máxima de cotización suba en torno a un 3,9%, combinando IPC y un incremento fijo de 1,2 puntos. Asimismo, la pensión máxima se incrementará con la inflación más un 0,115% extra, situándose en 3.359,6 euros mensuales.

Las pensiones mínimas y no contributivas también crecerán por encima del IPC, con el objetivo de acercarse progresivamente a los umbrales de pobreza establecidos por el INE. Estas mejoras afectan igualmente a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a los perceptores de viudedad o jubilación mínima con cónyuge a cargo.

La reforma prevé que, para 2027, la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos 16.500 euros anuales, reforzando la suficiencia y equidad del sistema de protección social.