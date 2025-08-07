Pepco cierra 10 de sus tiendas y despide a más de 200 empleados en España

La cadena de tiendas de bajo coste, Pepco, ha anunciado que cerrará diez de las tiendas que están operativas en estos momentos en España, con motivo del expediente de regulación de empleo.

Un cierre que traerá de la mano el despido de más de 200 empleados que trabajan en estas tiendas del territorio nacional.

En el caso de Salamanca, la firma polaca cuenta con una tienda en el paseo de la Estación, justo al lado de la entrada al aparcamiento de Vialia.

Sin embargo y por el momento, a pesar del cierre de una decena de tiendas, el local comercial de Salamanca no se verá afectado.

De hecho, la primera idea de la empresa era cerrar 13 de sus establecimientos en España y despedir a 232 personas, pero la negociación con los sindicatos han permitido reducir esa cifra.