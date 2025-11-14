El periodista salmantino Paco Gómez presenta en INTUR un libro sobre las ciudades y el viaje de Teresa de Jesús, "la aventura más formidable del siglo XVI"

“Un viaje a través de Teresa de Jesús, la aventura más formidable del siglo XVI”. Con estas palabras el periodista salmantino Paco Gómez ha presentado en INTUR el libro editado por la Red de Ciudades Teresianas “Tras las huellas de Teresa”. Una publicación que propone un “viaje cultural, artístico y espiritual por las ciudades fundacionales de Santa Teresa de Jesús” recopilando todos los rincones y espacios que pisó la Santa con ilustraciones de Gerardo de la Fuente.

En el acto de presentación ha participado Carlos Largo, presidente de la Red Huellas de Teresa que ha destacado que este proyecto es una “forma de seguir tendiendo puentes entre el patrimonio, la cultura y la espiritualidad teresiana”.

Presentación Intur Huellas de Teresa(8)

Por su parte, Paco Gómez ha asegurado que la labor de Teresa fue formidable. “Una monja abulense de clausura siente que tiene un mensaje que dar al mundo y decide que eso es tan fuerte que puede derribar todos los muros, todas las trabas, todas las imposiciones de una sociedad, por supuesto, machista, cerrada, llena de miedos y de amenazas. Y pasa por encima de todo eso y eso es formidable”, ha asegurado. El libro propone un recorrido por los 14 lugares, las 14 ciudades que recorrió Teresa. “Hemos jugado a mezclar el pasado que vivió Teresa, a ver con los ojos con los que las debió ver Teresa y cómo los ve un viajero de hoy. Por eso no es un libro de turismo al uso, es un libro de viaje, pero es un libro de viaje con esa doble perspectiva”, ha afirmado Gómez.

“Lo hemos tratado de hacer de una forma amena, a la vez que rigurosa, por supuesto. Cuando citamos cuestiones históricas esperamos que todo el mundo que lo tenga en la mano sea capaz de descubrir que verdaderamente las ciudades por sí mismas son un tesoro, cada una de ellas, pero en conjunto forman una especie de red patrimonial, histórica, espiritual que merece mucho la pena recorrer”, ha concluido.