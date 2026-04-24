Varias personas observando una obra en la avenida de Italia: la imagen ganadora del concurso de 'Galería Urbana del barrio del Oeste'

Varias personas observando una obra en la avenida de Italia es la fotografía ganadora del concurso de 'Galería Urbana del barrio del Oeste' de este año.

Se trata de una obra de Germán Rodríguez que ha sido el artista que ha recibido el primer premio por parte de la Asociación Zoes, la impulsora del concurso.

Según la asociación, todas las obras presentadas se han ajustado a las bases establecidas, permitiendo al jurado realizar una valoración rigurosa y de gran nivel. Sin embargo, el motivo de que esta imagen haya sido ganadora es que propone una reflexión sobre la interacción entre el público, el arte urbano, sus vecinos y sus creadores.

Por su parte, el ganador se define como “aficionado a la fotografía y seguidor fiel de la galería urbana del barrio del Oeste”.