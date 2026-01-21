Piden colaboración ciudadana para localizar a los familiares de víctimas enterradas en Puente del Congosto para una posible exhumación

La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia solicita colaboración ciudadana a través de un comunicado para localizar a los familiares de víctimas enterradas en el cementerio de Puente del Congosto para una posible exhumación.

Según los datos que aporta la asociación, estas personas fueron asesinadas entre agosto y septiembre de 1936. Habría sin identificar todavía 11 personas, todos ellos hombres.

Día 9 de agosto de 1936: siete hombres sin identificar de 21, 22, 26, 28, 30, 35 y 50 años

Día 19 de agosto de 1936: tres hombres sin identificar de 20, 22, 25 años

Día 31 de agosto de 1936: un hombre sin identificar de 24 años

Junto a ellos se encuentran en la lista Emilio Escobar Moreno, 24 años, natural de Baños de Montemayor; Miguel Escobar Moreno, 25 años, natural de Baños de Montemayor; Enrique Jiménez Calavia, 33 años, natural de Béjar; y German Gassanet Rubio, 50 años, vecino de Béjar.

Por ahora indican que tienen localizados a los familiares de Enrique Jiménez Calavia y Pablo Hernández Neila.

De la misma manera, buscan localizar a los familiares de 36 personas, nacidas en Salamanca, que estuvieron presos en la Isla de San Simón, en Pontevedra. El fin es "actualizar la base de datos tanto de los presos como confirmar las de sus familiares".

Si se consigue esta información, el objetivo es realizar un acto de reparación hacia estas personas en este año 2026, contando con todas las familias de los presos para su participación en este acto. El acto, además, coincidirá con la señalización de las islas de San Simón y Santo Antón como "lugares de Memoria Democrática".

Anotan que si alguien puede aportar o quiere obtener mas información se ponga en contacto con el correo de la asociación 'contacto@salamancamemoriayjusticia.org'.