Piden la ejecución de la Ronda Este, la vía que cerraría la circunvalación de la capital

La ronda de circunvalación inconclusa en Salamanca vuelve al tablero político con la petición de UPL para que el Gobierno construya este vial. La ejecución de la ronda este permitiría comunicar la A50 con la A62, más o menos sería una vía entre Santa Marta y Villares de la Reina atravesando el Tormes, que además de permitir el cierre de la circunvalación, mejoraría la comunicación de la zona este de la capital y evitaría los atascos en Buenos Aires al redistribuir el tráfico.

Según UPL ha habido “falta compromiso y medidas para su ejecución” y aseguran que “seguimos esperando una solución tras años de promesas e incumplimientos”. También lamentan que “no están queriendo hacer los deberes ni unos ni otros”, y recuerdan que en el Debate de Política General de la Comunidad del año 2023 las Cortes aprobaron una propuesta de resolución planteada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), mediante la cual se instaba a la Junta a requerir al Gobierno central la construcción de la Ronda Este de Salamanca, una infraestructura que los leonesistas consideran “muy necesaria”.

Sin embargo, aseguran que “ni el Gobierno está tomando cartas en el asunto, ni la Junta está trabajando ni presionando para que se ejecute” y recuerdan que está petición también se elevó al Gobierno Central a través del exsenador Carles Mulet, pero “el ejecutivo echó balones fuera apuntando que le correspondía ejecutarla a la comunidad autónoma, mientras que al requerírsela UPL a la Junta le señaló que correspondía al Gobierno central”.

Por ello, los leonesistas apuntan que “unos por otros, la casa sin barrer, con Salamanca como perjudicada”, y recuerdan que cuando se debatió en Cortes en esta legislatura una Proposición No de Ley planteada por UPL para que se construya la Ronda Este de Salamanca, desde PP y PSOE se rechazó el punto que requería una reunión entre Junta y Gobierno para determinar con claridad qué administración debía ejecutarla para poder actuar en consecuencia.

En este aspecto, desde Unión del Pueblo Leonés señalan que “nos da igual qué administración la construya, pero que la hagan, por el bien de Salamanca”. Y apuntan que “estamos hartos de que PP y PSOE se enreden en señalarse mutuamente en si Sánchez es peor o lo es Mañueco, pero lo cierto es que en este tema ambos están dejando mucho que desear, pues no están trabajando para dar solución”, por lo que les piden “trabajar para dar soluciones a Salamanca y no enredarse en el ‘y tú más’ al que nos tienen acostumbrados”.

Y es que, según apuntan desde UPL, la falta de conexión entre las autovías A-62 y A-50 al este de la ciudad de Salamanca hace que la ronda de circunvalación de la capital salmantina se halle incompleta, perjudicando especialmente a los vecinos que viven en los barrios del este de Salamanca de cara a acceder a las autovías que confluyen en la ciudad, sobrecargando innecesariamente otras vías secundarias, con el mayor peligro que ello supone.

Asimismo, los leonesistas consideran que la creación de esta Ronda Este facilitaría sobremanera el acceso desde Santa Marta, Cabrerizos, Carbajosa y las comarcas de Las Villas, Alba y Peñaranda hacia las comarcas de La Armuña y La Guareña, así como hacia Valladolid, Burgos o el País Vasco, y viceversa, liberando de tráfico y peligrosidad a otras carreteras secundarias, así como a la N-501 y la SA-20 o el enlace de Buenos Aires.