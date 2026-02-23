Piden no consumir queso rallado de Lupa, Albéniz y Froiz por la posible presencia de 'astillas de madera' en varios lotes

Quesos rallados de Alteza, Albéniz y Froiz afectados por posible presencia de astillas de madera

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) pone la alerta sobre varios lotes de quesos rallados de Alteza (marca propia de Supermercados Lupa), Albéniz y Froiz por la “posible presencia de cuerpos extraños, astillas de madera”.

Los productos implicados son:

‘Queso rallado gouda’ de Lupa (marca Alteza) con el número de lote 2426026; fecha de caducidad 05/06/2026; con un peso de 200 gramos; y con temperatura refrigerado.

‘Queso rallado gouda’ de la marca Albéniz con el número de lote 2426026; fecha de caducidad 05/06/2026; peso de 1 kilo; y con temperatura refrigerado.

‘Queso rallado mozzarella y provolone’ de la marca Froiz con el número de lote 2426026; fecha de caducidad 05/06/2026; peso de 200 gramos; y con temperatura refrigerado.

El aviso ha sido notificado en la tarde de este lunes 23 de febrero a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras una notificación trasladada por parte de las autoridades sanitarias de Comunidad Fotal de Navarra, una de las comunidades autónomas donde han sido distribuidos estos productos, al igual que en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia (no descartándose otros lugares).

Desde la AESAN recomiendan a los consumidores que tengan algunos de estos productos afectados que se abstengan de consumirlos.