‘Cuando la piedra respira’, el proyecto audiovisual de Rosa Gómez que ha dado vida y movimiento a las figuras de la Catedral de Salamanca

¿Cómo sería que el astronauta de la Catedral de Salamanca cobrara vida? ¿Y si también respiraran y se movieran el ciervo, la cigüeña, el jabalí e incluso el diablo se comiera su helado? Una pieza audiovisual creada por la fotógrafa y antropóloga Rosa Gómez ha dado vida a los animales de la portada del templo, que se mueven de forma elegante y delicada mostrando que el patrimonio puede cobrar vida. Durante siglos las piedras han estado quietas, vigilantes y es ahora cuando despiertan flotan y regresan a la vida.

El proyecto titulado “Cuando la piedra respira” une fotografía en alta resolución y animación para dar vida a los relieves de la Catedral. La artista busca con este proyecto transformarlos “en símbolos del tiempo, la memoria y la vida latente del arte”. Una “reinterpretación artística respetuosa con la obra original, que busca activar la sensibilidad del espectador y recordar que el arte no pertenece solo al pasado, sino que sigue latiendo en el presente”, asegura la artista.

Un proyecto que surgió de una pregunta: ¿qué ocurriría si las piedras pudieran despertar? A esa pregunta la autora respondió con este trabajo visual en el que “quise imaginar cómo sería ese instante en el que los relieves, aves, ciervos o criaturas fantásticas, volvieran a respirar después de siglos de silencio” y añade que “he querido escuchar lo que la materia calla, dar voz a lo inerte y mostrar cómo el arte gótico dialoga con nuestro tiempo desde la emoción y la imagen”. Una obra que “propone una reflexión sobre la permanencia del arte y la fusión entre pasado y futuro, donde la piedra se convierte en un ser vivo y el tiempo deja de ser lineal”, es decir, “cuando el arte despierta, incluso la piedra tiene alma.”

En formato de reel este proyecto, que forma parte de “Antropología audiovisual – Identidad y Patrimonio”, puede disfrutarse en las redes sociales de la autora, proponiendo una visión de nuestra ciudad como un territorio vivo de creación artística, donde la tradición y la innovación se entrelazan.

Rosa Gómez ha destacado en su labor en la antropología audiovisual, un trabajo que busca transmitir el legado del patrimonio, material e inmaterial de la provincia, logrando con sus obras reconocimiento internacional y premios como los MUSE Photography Awards, los Tokyo International Foto Awards, los European Photography Awards o los London Photography Awards,