Pilar Rodríguez Sánchez, María Ángeles Almeida Parra y Elena Salamanca serán reconocidas por el Día Internacional de la Mujer

Pilar Rodríguez Sánchez, María Ángeles Almeida Parra y Elena Salamanca serán reconocidas por su destacada trayectoria profesional y de servicio público en un acto que tendrá lugar el 9 de marzo en el Teatro Liceo, en el marco de actividades programadas por el Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Pilar Rodríguez Sánchez siempre ha estado ligada al mundo social. Primero en asociaciones del Tercer Sector y más tarde a través de la economía social como presidenta de Porsiete. La empresa fue reconocida en la XV edición de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social que organiza la Junta de Castilla y León.

María Ángeles Almeida Parra es investigadora del CSIC y profesora asociada de la Universidad de Salamanaca. Actualmente, dirige el grupo de Neurobiología Molecular en el IBFG y es subdirectora científica del IBSAL. Su trabajo se centra en identificar los mecanismos que regulan el balance entre los procesos de reparación y el daño cerebral tras un ictus.

Elena Salamanca, por su parte, estudió Periodismo en la UPSA y ha trabajado en diferentes medios de comunicación, como Telemadrid y Antena3 Noticias.