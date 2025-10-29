Pilotar drones con seguridad, comienza un nuevo curso en el Centro Tormes +

El Centro Tormes+ del Ayuntamiento de Salamanca acoge esta semana una nueva edición del Curso de Pilotaje de Drones. El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha visitado este miércoles a las participantes de esta actividad, que ofrece una formación práctica dirigida a quienes deseen iniciarse en el manejo seguro y responsable de estas aeronaves no tripuladas. En concreto, durante tres jornadas los participantes aprenden los fundamentos del pilotaje de drones, combinando contenidos teóricos sobre normativa y seguridad aérea con prácticas de vuelo supervisadas. Asimismo, el programa incluye sesiones con simuladores de vuelo, ejercicios de maniobras básicas y control, así como una introducción a la legislación vigente y una toma de contacto con el vuelo real de drones.

El curso, ofrece una formación personalizada y adaptada al nivel de cada participante. Está impartido por instructores especializados, garantizando una experiencia segura y práctica. Esta iniciativa forma parte de Salamanca Tech, dentro de su compromiso por acercar las tecnologías a toda la población, fomentar la formación tecnológica y las competencias digitales en la ciudad.

Clausura de los cursos de artesanía

Durante su visita al Centro Tormes+, el concejal de Promoción Económica también ha hecho entrega de los diplomas a las personas participantes en los cursos de artesanía, desarrollados por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL). Desde el pasado mes de mayo, cerca de 200 personas han participado en estas actividades, ampliando su formación en competencias digitales para mejorar la competitividad y productividad en oficios tradicionales y creativos. En concreto, se han llevado a cabo un total de 14 cursos de 124 horas de duración y que han incluido, entre otras, las siguientes propuestas: ‘Bordado popular salmantino: creatividad e innovación para realizar un muestrario y trabajo personalizado’; ‘Diseño y fabricación de sello y moldes con herramientas digitales: innovación en modelado e impresión 3D’; ‘Atrévete a innovar y confecciona tu sudadera y bolsa de tela personalizadas’.