Una pintada contra la policía cumple más de un mes en el Toro de Osborne de la entrada sur de Salamanca

Pintada vandálica en el Toro de Osborne de la entrada sur de Salamanca

ACAB son las letras que todo conductor, caminante o ciclista puede leer en la parte baja del mítico toro de Osborne si entran por la entrada sur de Salamanca.

Una pintada que ya cumple más de un mes desde que algún vándalo decidió plasmarla en agosto en el icono animal negro que se encuentra situado en el término municipal de Arapiles y que todavía no ha sido ni limpiada ni tapada.

Un grafiti que llama bastardos a los policías, que puesto que ACAB es el acrónimo de ‘All Cops Are Bastards’ (Todos los policías son unos bastardos) y que se comenzó a usar en Inglaterra en 1920.

En otras pintadas también puede aparecer con los números que ocupan esas letras en el abecedario (1312) y que se popularizó a partir de los años 80 a través de la escena musical punk.

Sin duda un acto de vandalismo que no solamente afea la entrada sur a la ciudad, sino también el icónico toro y encima faltando a las fuerzas del orden.

Cabe recordar que los emplazamientos publicitarios siguen perteneciendo a Osborne y salvo acuerdo explícito con el dueño del terreno, es la propia marca quien se encarga del mantenimiento y reparación de estos emplazamientos publicitarios. El de Arapiles, ya cumple más de un mes con esa lamentable pintada.