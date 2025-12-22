La piscina de La Alamedilla, cerrada hasta el 29 de diciembre

La piscina municipal de La Alamedilla permanecerá cerrada al público desde este martes y hasta el 29 de diciembre.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Salamanca, puesto que durante esos días se llevarán a cabo labores de mantenimiento en las instalaciones.

No obstante, tanto abonados de acceso puntual como abonados, seguirán teniendo a disposición otras instalaciones de baño como las de Garrido o San José.

Por otro lado, el propio Consistorio ha notificado que las personas que están inscritas en cursos de natación en las instalaciones de La Alamedilla, recuperarán las clases correspondientes a las tres jornadas de parón antes de finalizar el curso (puesto que, aunque es hasta el día 29 el cierra, la misma solo abriría en días laborables).

En ese sentido, se notificará a los usuarios de esas clases el día y la hora en el que se recuperarán los cursos aplazados.