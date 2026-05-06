Las piscinas de Salamanca ya tienen fecha de apertura

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá el sábado 6 de junio la temporada estival de las piscinas municipales que se prolongará durante tres meses hasta el domingo 6 de septiembre en los recintos del Helmántico, La Aldehuela, Pizarrales, Rosa Colorado, Tejares, Garrido y San José. El horario de apertura será de 11:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo. Los accesos registrados durante la temporada de verano de 2025 fueron 307.928.

Por su parte, el resto de recintos municipales de baño se mantendrán abiertos en el siguiente horario. La piscina climatizada de La Alamedilla estrá abierta de lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 20:00 horas. La piscina climatizada de San José abrirá de lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 horas; y los sábados,de 9:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos, de 9:00 a 14:00 horas. En el barrio de Garrido, en cambio, el vaso climatizado permanecerá abierto hasta el 30 de junio, de lunes a viernes, de 8:00 a 23:00 horas, sábados de 9:00 a 20:00 horas, y domingos yfestivos, de 9:00 a 14:00 horas. Desde el 1 de julio, pasará a ser instalación de verano, con horario de lunes a domingo, de 11:00 a 21:00 horas.

A partir del lunes 1 de junio se abrirá el plazo para la adquisición de abonos de la presente temporada en las taquillas de San José, Garrido y La Alamedilla, en horario de apertura de la instalación. Y partir del 6 de junio, también se podrán adquirir en el resto de recintos de baño y a través de la web www.piscinasmunicipalessalamanca.es. En cuanto a los precios, estos oscillan desde 20,73 euros al mes para el abono individual infantil/júnior; 38,94 euros al mes para el individual adulto, y 53,26 euros el abono familiar. Con el mismo abono se podrá acceder a todas las instalaciones. Además, la entrada de adultos es de 3,95 euros y la infantil de 1,74 euros.