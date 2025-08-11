Las piscinas de viviendas, la "mayor trampa mortal" para los menores en verano

Un estudio reciente publicasdo por la agencia Europa Press ha revelado que las piscinas en viviendas particulares son la principal causa de ahogamiento infantil en España. Según el informe, que analiza 21 muertes de menores en los últimos cuatro meses, las piscinas privadas son responsables de más del 50% de estos trágicos incidentes.

El estudio, basado en los casos más recientes, detalla que de los 21 menores fallecidos, 16 murieron en piscinas, lo que representa el 76% del total. Le siguen las playas, con tres muertes, y otros lugares como pozas y pantanos, con una víctima en cada caso.

El perfil de la víctima es predominantemente masculino: 17 de los fallecidos eran niños (81%), mientras que cuatro eran niñas. En cuanto a las edades, los más vulnerables son los menores de 5 años, con 10 muertes registradas en este grupo.

El informe subraya que la franja horaria más peligrosa es entre las 12:00 y las 16:00 horas, coincidiendo con la hora del almuerzo y la sobremesa. En este periodo se produjeron nueve de las 21 muertes, el 43% del total. La asociación hace un llamado a los padres y responsables a "no bajar la guardia" y mantener una vigilancia constante, ya que el ahogamiento es un episodio rápido y silencioso.

La asociación destaca que en nueve de cada diez accidentes la falta de supervisión por parte de los adultos fue un factor determinante. Por ello, aconsejan a los adultos a meterse en el agua con los niños para garantizar su seguridad, ya que un bebé puede ahogarse en tan solo 27 segundos y un niño pequeño en 3 minutos.

A nivel general, y englobando todas las zonas de baño, en el caso de Castilla y León, y según datos notificados por la Agencia ICAL, la Comunidad acumula 22 personas fallecidas por ahogamiento en lo que va de año, de las cuales seis, se produjeron el pasado mes de julio, uno menos que el año pasado, según datos aportados por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (Fecless).

El estudio también menciona el síndrome del "ahogado invisible", un fenómeno en el que la víctima se ahoga en un lugar concurrido sin que nadie se percate de la situación, ya que sus movimientos se confunden con juegos o buceo. Se estima que el 30% de los menores ahogados son víctimas de este fenómeno.

Para prevenir estas tragedias, se ofrecen una serie de recomendaciones prácticas: