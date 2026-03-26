Pisos, apartamentos y estudios salen a subasta en pleno corazón de Salamanca

Edificio de los pisos que están en subasta ubicado en calle Prior y con entradas por distintas calles

El centro de Salamanca cuenta con una nueva oportunidad inmobiliaria tras la salida a subasta de 13 viviendas ubicadas en un mismo edificio de las calles Doctrinos, Prior y Prado. Los valores de tasación oscilan entre los 200.000 euros y cerca del millón, en función de su tamaño y características.

La subasta, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo, incluye desde amplias viviendas de hasta 157,9 metros cuadrados útiles y varias habitaciones, hasta apartamentos y estudios de apenas 44 metros, lo que abre el abanico tanto a grandes inversores como a particulares.

Todos los inmuebles forman parte de un mismo edificio con tres accesos diferenciados: el portal 1 por la calle Doctrinos (número 4), el portal 2 por la calle Prado (números 4-6) y el portal 3 por la calle Prior (números 15-17). Las viviendas se reparten en distintas plantas, desde pisos en primeras alturas hasta apartamentos y estudios en plantas superiores y bajo cubierta.

Entre los lotes ofertados figuran viviendas en la primera planta con acceso por Doctrinos, apartamentos en segunda y tercera planta dentro del mismo portal, así como varios estudios y apartamentos en la zona bajo cubierta con accesos tanto por la calle Prado como por la calle Prior.

La subasta se encuentra ya en marcha desde el 24 de marzo y permanecerá abierta hasta el próximo 13 de abril a las 18:00 horas.