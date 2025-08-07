Pizagatos denuncia la falta de colaboración municipal para rescatar varios gatos atrapados en las tuberías de Pizarrales

La Asociación en Defensa de los Animales y de Control de Colonias de Gatos Callejeros, Pizagatos, ha denunciado públicamente que lleva más de dos semanas intentando, sin éxito, que el Ayuntamiento de Salamanca colabore en la captura de varios gatos que, según afirman, estarían atrapados en tuberías de desagüe del barrio de Pizarrales.

Según declaraciones de esta organización, fue el 25 de julio cuando varios vecinos de la zona se pusieron en contacto con ellos tras escuchar maullidos procedentes de una rejilla de desagüe. Los voluntarios de la asociación aseguran que, tras acudir al lugar, detectaron la posible presencia de una gata con crías dentro de las canalizaciones.

Desde ese momento, explican, han intentado capturar a los animales por sus propios medios, sin éxito. Afirman que se dio aviso a la Policía Municipal y al área de Salud Pública del Ayuntamiento con el objetivo de solicitar apoyo institucional y que se facilitara la colaboración con la empresa concesionaria del agua, Acualia, para abrir las tapas de desagüe y así poder acceder a los gatos sin poner en riesgo su vida.

La asociación sostiene que, pese a estos esfuerzos, no ha recibido respuesta efectiva por parte del Consistorio. Según su versión, desde Salud Pública se habrían negado a intervenir, llegando a afirmar que “no se va a movilizar a Acualia por unos gatos”.

Pizagatos recuerda que, conforme al artículo 39.1 de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, la gestión de las colonias felinas corresponde a los ayuntamientos, por lo que consideran que esta supuesta inacción vulneraría la legislación vigente. Aseguran también que la falta de intervención podría derivar en la creación de una colonia felina descontrolada o, en el peor de los casos, en la muerte de los animales dentro de las tuberías, algo que —en su opinión— podría suponer un riesgo para la salud pública y un posible colapso del sistema de desagüe.

Desde la asociación critican lo que califican como una “pasividad veraniega” por parte de las autoridades municipales y denuncian que incluso se han encontrado con algunos vecinos que dificultan su labor, mientras intentan continuar con las labores de rescate con sus propios medios.

En un comunicado, Pizagatos exige al Ayuntamiento de Salamanca que actúe de forma urgente, afirmando que lo contrario “no solo va en contra de la ley, sino que pone en peligro tanto a los animales como a la ciudadanía”.