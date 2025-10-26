De Pizarrales a Chamberí: la ciudad renueva 11.500 metros de tuberías en 2025

El Ayuntamiento de Salamanca está llevando a cabo un ambicioso plan de renovación de la red de abastecimiento de agua en diversos barrios de la ciudad, con el objetivo de prevenir roturas de tuberías y garantizar un servicio de mayor calidad para los vecinos.

Actualmente, han comenzado las obras para renovar 721 metros de tuberías en cinco calles de los barrios Pizarrales y Blanco: Flor, Obispo Alcolea, Pozo, Ruiz Zorrilla y Río Sil, con un presupuesto de 263.507,3 euros. Estas actuaciones se suman a los trabajos en curso en Pizarrales —en torno al bulevar del párroco Jesús García Rodríguez (calles Alfareros y Marineros)—, en el paseo de la Estación, y a la urbanización de La Vega y la calle Gran Capitán.

Durante 2025, ya se han renovado redes de agua en los barrios Chamberí, Pizarrales, Blanco, Vidal y Chinchibarra, y próximamente se acometerán nuevas obras en Pizarrales, El Rollo, Chamberí y Pozo Amarillo. En total, el Ayuntamiento prevé renovar este año 11.544 metros de tuberías en 69 calles de 10 barrios, con una inversión cercana a los 3,7 millones de euros.

Con estas actuaciones, la renovación de tuberías comprometida en el actual mandato supera los 15,6 kilómetros en 74 calles, con una inversión aproximada de 4,8 millones de euros. A esto se suma el trabajo realizado durante el mandato anterior, cuando se renovaron casi 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad, con una inversión superior a 8,7 millones de euros.

Desde la puesta en marcha del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017, estas mejoras han propiciado un ahorro neto de más de 18,8 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para abastecer toda la ciudad durante un año completo. Además, las roturas en la red han disminuido de forma significativa: en 2024 se redujeron un 17,4% respecto al año anterior y un 56,1% desde la implantación del GAP. En el primer semestre de 2025, las roturas registradas fueron 49, un 43% menos que antes de la puesta en marcha del sistema.

El GAP permite regular la presión en la red según la demanda, aumentando la vida útil de las tuberías y evitando averías. Este sistema inteligente se gestiona desde la potabilizadora, donde profesionales del Servicio de Aguas de Salamanca reciben más de 10.000 datos diarios para monitorizar la red, minimizar pérdidas y mejorar la calidad del servicio.