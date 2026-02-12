El plan especial contra las escombreras ilegales logra retirar más de la mitad de los vertidos en Salamanca en siete años

Hace menos de un año, el Ayuntamiento de Salamanca daba a conocer la presencia de un dron que controlaría las escombreras y los vertidos ilegales en la capital del Tormes y en el extrarradio, una iniciativa con la que, a través de los medios tecnológicos, se lograría dar con aquellas personas que cometen estos actos y, por ende, sancionar a las mismas.

Si bien es cierto que esto se presentó en 2025, siete años antes se ponía en marcha un plan especial para lograr minimizar estos actos a través de la concejalía de Medio Ambiente, Protección Ciudadana y Fomento, colaborando de cerca con otras instituciones como asociaciones de empresarios de la construcción, municipios del alfoz y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Del mismo modo, esto hace que el plan se logre sustentar en tres pilares básicos, por un lado la prevención, por otro la limpieza y, por último, la sanción de estos actos para así concienciar sobre lo que no se debe hacer en el extrarradio de Salamanca.

Desde el propio consistorio también se ha querido hacer hincapié en otro punto clave, en la educación ambiental del alumnado para conocer de cerca y en primera instancia el trabajo que se realiza.

Así pues, mediante charlas y talleres en centros escolares para niños y jóvenes se intenta concienciar sobre la idea de cuidar el entorno con todos los medios de los que dispone el Ayuntamiento de Salamanca para ello.

Asimismo, cabe destacar cuales son todas las medidas que se llevan a cabo para la realización de esta concienciación sobre el entorno del municipio salmantino, con lugares destinados específicamente para ello.

Entre las zonas que se han realizado para depositar todo tipo de vertidos están, como no, los puntos limpios de Salamanca entre los que se encuentran los de La Aldehuela, la Chinchibarra, Capuchinos o el Zurguén.

Por otro lado, y como comentábamos anteriormente, el incremento de la vigilancia también con el dron del verano pasado y con las patrullas policiales, se ha logrado que se depositen menos escombros.

También han querido recordar que se han colocado carteles en diferentes zonas avisando de los vuelos del dron, además de todas las posibles sanciones a las que se enfrentarían los supuestos infractores.

Cartel informativo de la presencia de drones para controlar escombros

En el propio cartel se indicaba que se "prohibía abandonar, verter o acopiar cualquier tipo de residuo con sanciones de hasta 3.000 euros".

Hasta julio de 2025, se habían tramitado un total de 18 expedientes en donde siete personas han sido denunciadas por el vertido ilegal de residuos.

Por otro lado, el propio consistorio también ha indicado que se sigue vigilando y sancionando a todo aquel que infrinja la normativa medioambiental, y no solo “depósito de escorias, escombros, chatarra u otros residuos fuera del lugar que corresponde, sino también inspecciones en obras para verificar que cuentan con la correspondiente licencia y cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente”.

Asimismo, también se ha hecho hincapié en las labores de prevención también se han sumado las revisiones periódicas por los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento de Salamanca.

Así pues, con la prevención, las sanciones, la vigilancia y la limpieza se realizan varias columnas para sostener el control de las escombreras y se consigue reducir significativamente el número de residuos que se depositan.

Con los datos sobre la mesa, los escombros recogidos en caminos han pasado en 2019 de los 355.200 kilogramos, a los 220.260 kilogramos en 2024 y a los 141.760 kilogramos en 2025, un descenso en más de la mitad que indica que las campañas están surtiendo efecto.

Por otro lado, los puntos limpios también han trabajado más que otros años, depositando en los mismos 652.900 kilogramos en 2019, 967.080 kilogramos en 2024 y, en 2025, un total de 1.042.160 kilogramos.

En cuanto a los expedientes sancionadores, ha habido un total de 31 en 2019, 81 en 2024 y, finalmente, un total de 67 el pasado año 2025. Con respecto a los vuelos de dron realizados por la Policía Local, han sido un total de 36.