¿Sin planes para el viernes? Literatura y brindis bajo la luna en el corazón del Barrio del Oeste

Cuarta edición de 'Leyendo a la luz de la luna'

ZOES propone para este viernes, 8 de mayo, un plan diferente de lectura. ‘Leyendo a la luz de la luna’, una propuesta en la plaza del Oeste que une literatura, vino y cultura, pero en la calle.

Se trata de un evento que estrena una nueva edición y que empezará a las 20:30 horas. Contará con el vino como eje temático en el que girará esta nueva convocatoria, para unir el líquido de Baco con la pasión por las letras en una página de un libro.

En ese sentido, la lectura en la calle se combinarán con brindis, “un formato dinámico y cercano que busca acercar la cultura a pie de calle”, explican desde la organización.

Una actividad dirigida a todos los públicos, aunque obviamente los menores de edad no podrán consumir alcohol, con la que se busca fomentar el gusto por la lectura.

Además, el evento contará con otras propuestas, como la actuación del grupo de Bollywood de ZOES, pintacaras o talleres dirigidos a los más pequeños.

La jornada contará además con la participación del Grupo de Folklore Charro, que aportará un toque tradicional a la celebración, al estilo charro.