La planta de envases y puntos limpios de FFC Medio Ambiente de Villamayor celebra 1.000 días sin accidente laborales

FCC Medio Ambiente celebrará un acto de reconocimiento a los trabajadores de la planta de envases de Salamanca y Puntos Limpios

Hablar de seguridad siempre es un hecho importante, hacerlo en una de las plantas que más trabaja al año en Salamanca y donde se exponen decenas de personas, lo es aún más. Por este motivo, la planta de envases y puntos limpios de FFC Medio Ambiente de Villamayor de la Armula ha celebrado los 1.000 días sin accidentes laborales en un acto en el que también ha estado presente María José Coca, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca.

El 11 de octubre de 2024, la misma empresa celebraba los 500 días sin accidentes laborales, por lo que el buen hacer y el trabajo diario han dado sus frutos para conseguir que los empleados del lugar tengan en cuenta su propia seguridad y la de sus compañeros.

Enrique Cuesta, delegado de Castilla y León de FFC, ha querido destacar el buen trabajo que se hace en el día a día siendo "un compromiso con la seguridad" y un día especial porque "nos reunimos por un logro que no se consigue con suerte, sino construyéndose en el día a día, protegiendo a uno mismo y a los demás".

FCC Medio Ambiente celebrará un acto de reconocimiento a los trabajadores de la planta de envases de Salamanca y Puntos Limpios

Por otro lado, también ha indicado que "la seguridad no es un acto aislado, sino una cultura. Una cultura que se planifica, incluso cuando se preguntan las dudas. Cuando todos remamos, las metas se consiguen. Celebramos también 1000 días en los que las familias han recibido a sus familiares sin preocupaciones".

Además, han asegurado que "seguiremos construyendo un lugar seguro". Por último, y dirigiéndose a los trabajadores presentes que han recibido un diploma y 200 euros en una gran superficie de tiendas, ha expuesto unas palabras que servirán para seguir motivando al personal, otro de los hechos claves: "Gracias por vuestro trabajo, profesionalidad y demostrar que la seguridad es responsabilidad de todos. Enhorabuena a todos".

FCC Medio Ambiente celebrará un acto de reconocimiento a los trabajadores de la planta de envases de Salamanca y Puntos Limpios

No han querido olvidarse de destacar otro punto relevante: "Crear entornos donde la responsabilidad concierne a uno mismo y a los demás contribuye a este buen hacer", refiriéndose así al trabajo dentro de la planta donde unos y otros se tienden la mano para colaborar entre sí. Para finalizar, han sorteado un jamón entre los trabajadores.